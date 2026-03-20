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美股三大指數週四收黑， 台股今（20）日與美股不同調，開盤逆勢漲30.17點，開高走高更一度大漲近300點，來到33989.18點。台積電則漲10元，來到1860元。中小型股同步上漲，櫃買指數上漲0.51點、來到330.30點。然而權值股多數卻開低，權王台積電開盤上漲10元，來到1860元；鴻海開盤下跌1.5元，來到203.5元；台達電下跌5元，來到1450元；廣達下跌0.5元，來到286元；聯發科上漲5元，來到1685元。美股週四由盤中低點反彈，道瓊工業指數下跌203.72點或0.44%，收報46021.43點；標普500指數下跌18.21點或0.27%，收在6606.49點；那斯達克綜合指數下跌61.73點或0.28%，收22090.69點；費城半導體指數則上漲68.18點或0.87%，收7863.30點。外媒報導，美國聯準會維持利率不變，主席鮑爾週三發出警告，由於美以與伊朗的戰爭導致能源價格飆升並引發通膨擔憂，經濟前景依然不明朗。根據芝加哥商品交易所的FedWatch工具顯示，交易員認為在2027年中之前降息的可能性很小。市場早盤一度承受明顯賣壓，主因伊朗與以色列互相攻擊重要油氣設施，帶動原油期貨盤中飆升，布蘭特原油一度大漲10%，衝上每桶119美元，市場憂心中東衝突恐進一步干擾全球能源供應，並推升通膨壓力。美股午盤後，油價漲勢明顯降溫。美國西德州中級原油（WTI）期貨收跌約0.2%，報每桶96.14美元。布蘭特原油期貨一度回落 2%，主因市場解讀以色列總理尼坦雅胡談話偏向緩和。尼坦雅胡表示，以色列將協助美國重啟荷姆茲海峽航運，並稱這場戰爭可望比外界預期更快結束，帶動投資人對衝突升級風險的憂慮暫時降溫。此外，美國也批准部分俄羅斯原油的交付與銷售，進一步放寬制裁，以抑制能源價格走高，這也成為油價回落的另一項因素。美國財政部長貝森特也表示，美方正考慮解除長期對伊朗石油施加的制裁，以壓低因戰事推升的能源價格。另一方面，川普政府一名官員週四透露，白宮目前並不打算禁止美國石油與天然氣出口。