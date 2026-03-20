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國民黨前立委蔡正元因「三中案」而遭判刑3年6個月，即將發監服刑，他昨（19）日發出多張電視台為他「送行」的照片，讓他直呼：「很感動！」，大批網友看了照片也紛紛留言表示：「等你回來還是一條好漢」、「加油」等。蔡正元近期因捲三中案而被判有罪，當時合議庭表示，蔡正元當年以立委身分仲介中影公司股權交易案，利用自己身為阿波羅公司實際負責人職務之便，利益輸送給自己及掏空公司資產，嚴重侵害阿波羅公司之利益，也讓三方協議當事人無法獲得應有權益，因此維持3年6月徒刑。高院也指出，蔡正元涉嫌業務侵占、背信部分已不得上訴。判決出爐後，藍營黨主席鄭麗文還頒給蔡正元一級勳章，如今蔡正元即將入監服刑，不少電視台也準備蛋糕為他「送行」，多張照片一發上網，支持者也紛紛表達：「 等你回來還是一條好漢」、「加油」、「我們都很佩服你的勇氣」、「請保重，等你平安出來」、「你是最棒的」等。