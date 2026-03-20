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美國國家情報總監辦公室昨發布報告指出，中國現階段並未計劃在2027年入侵台灣，藍營批評，綠營以2027武統臺灣言論恐嚇臺灣不攻自破。國防部長顧立雄今(20)日表示，中共從沒放棄武力併吞台灣，即使今年經濟成長率在5%以下，國防預算仍有7%成長，沒看到中國軍事力量提升、國防預算提升有所減緩，中共對台軍事騷擾還是日見嚴峻，所以要不斷提升整體防衛作戰需求。顧立雄今赴立院接受總質詢，針對美國國家情報總監辦公室報告，他強調中共從沒放棄武力併吞台灣，中共軍事擴張行動也從沒有停歇，即使中共經濟成長率估算在5%以下，國防預算的增長仍達到7%，所以對台灣產生的威脅還是日漸嚴峻。顧立雄說，國軍的相關因應作為，就是要不斷累積防衛實力，形成有效嚇阻，讓攻台計劃感到高危險性，讓它成功地計算變相當低，讓中共感覺到，明天可能不是最好的攻台日子，因此國軍要不斷累積實力。顧立雄續道，中共不斷軍事擴張，倘若國軍防衛能力不能提升，嚇阻力就會下降，那攻台可能性就陡升，但假設防衛實力、嚇阻力不斷提升，攻台的計算就會降低 ，攻台的日子就會不斷的延後。顧立雄強調，國軍一向會嚴密地根據相關預警徵候，不管是非軍事、軍事的所有中共動態，都會密切關注，透過這樣聯合情監偵和多元情資手段，密切掌握中共可能的行動跟作為。至於美方報告是否可能影響在野黨對軍購態度？顧立雄說，國軍要不斷累積防衛實力，「我們沒有看到中國在軍事力量的提升、國防預算提升上有所減緩，也沒有看到它的船艦有離開台海周邊，我們也可以看到它還是在進行聯合戰備警巡」，所以不管是灰態襲擾還是日漸嚴峻、升高，所以要嚇阻它全面入侵，當然要不斷累積實力，那就要把所需要的整體防衛作戰需求、需要的裝備、能力跟訓練不斷提升。