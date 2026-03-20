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國民黨前發言人蕭敬嚴登記黨內新北市議員初選，不過藍營內部不滿他頻上親綠政論節目，卻未幫黨或黨內其他政治人物澄清，反而還落井下石，要求他退選。國民黨18日中常會，會中有中常委開砲，希望黨主席鄭麗文能處理，不過鄭麗文反對由主席發動。國民黨文傳會主委尹乃菁19日說，應由新北市黨部發動。國民黨立委葉元之今（20）日受訪說，希望黨中央處理此案越快越好。葉元之表示，此案關鍵在於，是否會讓未來出現「投機分子」的操作模式，有人先在國民黨內取得一個位置，之後在親綠媒體發聲，持續批評國民黨，甚至配合相關議題攻擊黨內立場，就可能藉此累積聲量與資源。葉元之說，蕭敬嚴就是這樣，透過在媒體上批評國民黨、配合特定議題，甚至參與罷免行動，進而獲得外界關注，還被貼上「國民黨良心」等標籤，甚至吸引其他政黨人士表達支持，這樣的操作模式，可能讓當事人在獲得聲量與外部支援後，再回到國民黨體系參與初選。葉元之指出，由於國民黨議員初選制度並未設有所謂「排綠」機制，若有特定人士獲得其他陣營支持，可能在初選中取得優勢，即使最終大選未必獲得對方政黨提名，仍可藉此取得參選機會。葉元之強調，若不及時處理，恐將出現「有樣學樣」的情況。他表示，近期已觀察到有人開始在媒體上批評國民黨，以累積個人聲量，「不要幫黨講話、不用對黨忠誠」，反而透過「踐踏黨、出賣黨」來獲取關注。他呼籲，國民黨應藉此機會建立明確制度與紀律，讓黨員了解相關界線，避免投機與「背骨」行為擴大，國民黨不能這樣被予取予求。