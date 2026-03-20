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國民黨前發言人與前青年部主任蕭敬嚴近日領表投入新北市議員黨內初選，慘遭黨內同志砲轟、逼退選，他發文道歉仍挨批沒誠意，政論粉專《政客爽》今（20）日再揭露，蕭敬嚴還是持續在政論節目上曝光，目的有2個：在初選民調的時候，民進黨支持者會幫他灌票，或是等他退出國民黨後，爭取民進黨選票，用無黨籍身份參選。蕭敬嚴投入初選慘遭黨內立委徐巧芯、葉元之、羅明才等人連番批評，不過黨主席鄭麗文拒絕以「個人意志」進一步處理蕭敬嚴，引《政客爽》痛批是護航。而《政客爽》今再指出，蕭敬嚴這幾天持續上綠營節目，他還講了一句很好笑的辯解「我罵國民黨是愛之深、責之切」，請問一下，在徐巧芯被綠營政論全面圍剿的時候，葉元之上節目為她辯護，為什麼蕭敬嚴跳出來說「葉元之臉都被打到爛」？這跟愛之深責之切有什麼關係？《政客爽》認為，目前蕭敬嚴持續上綠營節目的操作，很明顯有2個目的：一、在初選民調的時候，民進黨支持者幫他灌票；二、退出國民黨後，爭取民進黨選票用無黨選。為什麼？因為他每次上節目都強調自己是哪個選區的，打廣告打得有夠明顯。還愛之深、責之切勒，愛你的錢啦。