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前總統蔡英文近日頻與綠營政治人物合體爬山，日前也與基隆前市長林右昌、基隆市長參選人童子瑋到基隆爬山，引起網路討論。對此，總統賴清德今（20）日也在社群發文笑稱，「你們上山，下海的部分我來就好，一起顧好咱的國家」。蔡英文日前與林右昌、童子瑋到基隆爬山，蔡虧39歲的童子瑋「喘到不行」，讓網友笑翻。童子瑋今更與立委王義川、蔡易餘三人參加「今日誰最喘登高比賽」，爬山話題持續延燒。對此，賴清德也在社群平台分享登上登艦視導海鯤號的照片，直呼「你們上山，下海的部分我來就好，一起顧好咱的國家」。賴清德表示，潛艦，是台灣反制海上封鎖、擴大戰略縱深的重要防衛力量；他說，昨天他到高雄，前往海軍256戰隊與大氣海洋局，向所有辛苦的官士兵表達最深敬意，也登上海鯤軍艦，了解最新測試進度，感謝台船團隊在高壓下日夜努力，讓國造潛艦持續前進。賴清德說，國防建設必須回歸專業，軍事裝備是依敵情威脅與整體建軍需求規劃，不能只看金額、忽略全局。他呼籲，在野黨應該尊重專業、支持國軍，盡速通過不打折的行政院版國防特別預算條例草案。賴清德強調，有主權才有國家，有實力才有和平，「讓我們一致對外，支持國軍，守護台灣的自由與現狀」。