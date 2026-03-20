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受到中東戰火影響，泰國首都曼谷近日傳出燃油供應異常，不只加油站頻頻見底，連機場計程車運作也受到衝擊，恐影響大量旅客交通。根據《泰國民族報》報導，在蘇凡納布機場排班的計程車業者指出，由於加油困難，許多司機擔心行駛途中燃料耗盡，已開始減少接單，甚至考慮暫停服務，尤其大型休旅車與箱型車受影響最為明顯。機場計程車協會主席帕洛表示，目前在機場登記的5,000至6,000輛計程車中，實際上線營運的僅剩約2,500輛，數量幾乎腰斬。他直言，燃油短缺問題已嚴重衝擊司機生計與旅客服務品質。為因應供油不穩，部分司機開始調整營運模式，例如僅在白天出車、避免夜間加油困難，或改以短程接送為主，以降低途中「斷油」風險。業者強調，當前問題核心並非油價，而是「買不到油」。另一方面，《曼谷郵報》指出，儘管官方聲稱燃油庫存充足，但因運輸延誤與需求暴增，多地仍出現供不應求情況。能源部官員武提塔透露，在全國調查的2,649座加油站中，有多達1,912家已出現部分或幾乎售罄的狀況。隨著中東局勢持續緊張推升市場恐慌，民眾搶購與物流瓶頸雙重夾擊，使燃油供應雪上加霜。若問題未能迅速改善，不僅交通服務恐進一步惡化，也可能對曼谷觀光與城市運作帶來更大衝擊。