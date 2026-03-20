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BTS全員回歸 新專輯14首新歌公開

▲BTS新專輯專輯共收錄14首全新作品，曲目與製作團隊同步公開。（圖／IG@bts.bighitofficial）

首波主打〈SWIM〉MV今上線 上萬人在線等

《ARIRANG》專輯發行日：台灣時間3月20日中午12點 首波主打歌〈SWIM〉MV上架：台灣時間3月20日中午12點 免費大型演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》：台灣時間3月21日晚上7點，Netflix獨家上線 《吉米法倫今夜秀》：3月25日、3月26日 《BTS：天團回歸》紀錄片：3月27日，Netflix獨家上線

BTS（防彈少年團）於2026年3月正式結束「軍白期」，全員回歸！第五張正規專輯《ARIRANG》和首波主打〈SWIM〉，都將在台灣時間今（20）日中午12點發行，另外還同步推出Netflix 紀錄片《BTS：天團回歸》紀錄籌備專輯的過程、演唱會直播，讓粉絲們期待不已。而演唱會後，BTS將飛往美國進行宣傳，再次登上《吉米法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon）。為了迎接BTS全員回歸，帶給粉絲一波波的驚喜，正規五輯《ARIRANG》和首波主打〈SWIM〉都將在台灣時間今（20）日中午12點發行，本次專輯共收錄14首全新作品，曲目與製作團隊同步公開。此次專輯最大亮點之一，就是全員參與詞曲創作，隊長RM更幾乎參與整張專輯製作，展現強大的音樂創作能力。另外，製作團隊陣容依舊超強，邀來多位國際知名音樂人跨刀合作，包括Ryan Tedder、Diplo、Kevin Parker、Mike WiLL Made-It、Flume及El Guincho等重量級製作人助陣，預計融合流行、嘻哈、電子與迷幻搖滾等多元曲風，專輯尚未發行就已掀起一波討論。在〈SWIM〉MV正式釋出前，官方已經釋出兩支預告，官方也開啟時間倒數，距離MV上線還有2小時，已同時有超過13000人在線等待，留言區更是刷一排愛心，粉絲們全都等不及了。▲距離〈SWIM〉MV上線還有2小時，已同時有超過13000人在線等待。（圖／HYBE LABELS YT）為了慶祝《ARIRANG》專輯發行，BIGHIT MUSIC宣布3月21日直接在首爾光化門廣場舉辦免費大型演唱會《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》，台灣時間晚間7點同步開唱並由Netflix全球獨家直播，讓無法到場的粉絲也能有參與感。接著3月27日還會在Netflix上推出紀錄片《BTS：天團回歸》，紀錄製作專輯的過程，只能說為了這次回歸，給足粉絲滿滿福利，讓大家一次看個夠。結束演唱會後，BTS馬不停蹄飛往美國進行宣傳，他們將再次登上《吉米法倫今夜秀》（The Tonight Show Starring Jimmy Fallon），進行現場訪談和表演，訪談與第一首歌將於3月25日播出，第二首則於隔日3月26日登場。