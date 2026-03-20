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總統賴清德昨在國防部長顧立雄陪同下，首度登上國造潛艦「海鯤號」進行視導，外界關注是否能在6月底前交艦。顧立雄今(20)日表示，還是按部就班，把測試項目做到完整、安全，之後再進行交艦，「我們不會設定特定時間」。至於未來是否會邀請總統一起下潛，他則說，交給專業人員進行。顧立雄今赴立院接受總質詢，針對昨日陪同總統賴清德登上海鯤號視導一事，媒體詢問，是否仍如台船評估，力拚6月底前交艦。他則表示，還是按部就班，不管是淺水、深水試航，把測試項目做到完整，在安全確保下做到完整，之後再來進行交艦，所以「我們不會設定一個特定的時間」。媒體追問，台船董事長陳政宏2月曾表示，試航願意一起下潛，顧立雄屆時是否願意，或是邀請總統賴清德一起下潛？顧立雄則說，下潛有很多專業人員要進入潛艦內部，包括參與接艦的人員，相關技協跟台船人員會進去，因為這屬於專業的測試，「我想就由專業的人員進行。」此外，賴清德昨也視導海龍軍艦，了解劍龍級性能提升工程。顧立雄今表示，海龍艦、海虎艦就是劍龍級要升級，目前海龍已經升級完成，海虎預計今年底應該會升級完成，這兩艘就會大幅提升作戰能力，至於另外兩艘茄比級的海獅、海豹艦，就是專做訓練用的。