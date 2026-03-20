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2026年新北市長選戰逐漸升溫，根據《美麗島電子報》公布最新民調結果，若「藍白合」共推前台北市副市長李四川，其支持度為39.1%，與民進黨立委蘇巧慧的38.0%，僅差1.1個百分點，差距落在統計誤差範圍內，呈現激烈拉鋸。對此，媒體人吳子嘉分析，此現象恐是受到國民黨阻擋軍購案影響，若國防預算順利通過，對李四川的選情將有正面助益，風向也會隨之回轉。吳子嘉19日在直播節目《董事長開講》中表示，李四川於3月11日獲國民黨中央徵召，但2天後公布的民調卻大暴跌，他研判，原因與藍營在立法院阻擋軍購案的表現有關，引發部分選民不滿，導致支持者轉為觀望。不過，這些流失的支持並未明顯流向蘇巧慧，其支持度僅小幅增加約2個百分點。談及後續選情，吳子嘉指出，李四川目前行程相當密集，一天跑行程動輒十多場，且幾乎只要蘇巧慧有出席的場合，李也會跟著現身，預期隨著曝光增加，下個月的支持度有望回升。吳子嘉進一步談到，如果國防預算順利通過，將有助於扭轉當前政治氛圍，對李四川選情帶來正面影響，整體風向可能轉向對國民黨較為有利的局面。在此情境下，包括台中市長盧秀燕在內的藍營地方首長，也可望形成支撐力量，使戰局回歸九合一選舉的基本盤結構；若能獲得新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安的加持，李四川勝選機率將大幅提升。本次民調由《美麗島電子報》委託進行，問卷設計與分析由戴立安負責，並由畢肯市場研究公司執行電話訪問。調查時間為2026年3月9日至11日，共完成1,070份有效樣本，在95%信賴水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。