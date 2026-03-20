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▲BTS防彈少年團回歸演唱會引發民怨，民眾認為浪費公眾資源，粉絲們則直呼防彈是韓國的財神爺。（圖／YouTube@HYBE LABELS）

韓國天團防彈少年團（BTS）將在明（21）日於首爾光化門廣場舉辦回歸演唱會，全球粉絲引頸期盼的同時，卻也在韓國當地引發不小爭議。由於活動地點及規模造成周邊交通管制與人潮聚集，不少民眾反映上班需繞路、生活受到影響，甚至有新人婚禮場地就在附近，不但賓客出入超困難，還要跟著接受安檢，為此感到相當頭痛。有首爾當地上班族在網路發文表示，活動期間通勤路線被迫更改，不僅耗時增加，也對日常生活造成不便。而原本預定在附近舉辦婚禮的新人，也因管制措施影響賓客進出，甚至需要配合安檢流程，明明是人生最重要的時刻，卻要因為明星活動大受影響，直呼相當崩潰。由於回歸演唱會將以免費演出形式進行，韓國政府預計湧入26萬粉絲共襄盛舉。為了應付龐大人潮，首爾市政府加強維安與交通管制措施，包括封路、設置安檢點等，也動員大批警力進行現場秩序維護，當天下午2點到晚上10點，地鐵光化門站、市廳站、景福宮站都不會停靠。然而全球各地的粉絲則力挺到底，認為防彈少年團的地位不凡、是韓國的財神爺，一場回歸演唱會就能為韓國帶來龐大的經濟效益，對於批評的民眾不以為然，直呼「韓國人不配擁有防彈」。種種言論讓當地民眾更加無言，有人無奈表示自己既不是粉絲，也沒有投資他們，身為一個完全沒興趣的路人，唯一的共通點就是同樣是韓國人，不知道到底要感到什麼驕傲？網友指出，如果是辦在一般演唱會場館並採售票制，不僅能減少對市區交通的衝擊，也可避免大規模動用警力與公共資源，不明白公司為什麼硬要大張旗鼓地在公共場合舉辦。BTS 在去年6月全員軍畢，結束漫長的軍白期後，他們為了回歸籌備了大半年，終於在 今日發行第5張正規專輯ARIRANG（阿里郎），而21日在首爾光化門廣場的回歸演唱會結束後，便將接著啟動世界巡迴演唱會。