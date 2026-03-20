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全球能源市場出現關鍵轉折。隨著中東衝突升溫、油價持續走高，亞洲多國已不只是「用不起油」，而是逐漸出現「用不到油」的現象，需求開始被迫收縮。摩根大通在最新報告指出，受到供應緊張與價格飆升影響，包括孟加拉、菲律賓、斯里蘭卡與巴基斯坦等亞洲國家，已陸續推出措施控管燃料使用。同時，亞洲主要燃料出口國在過去10天內已將出口量削減約30%。摩根大通全球大宗商品策略主管娜塔莎·卡涅娃指出，「需求破壞」已經開始浮現，其中航空業最先感受到壓力，而柴油則成為當前最明顯的供應瓶頸。她表示，價格飆升正直接拖慢交通運輸與貨物流動。她進一步說明，許多地區的需求下降並非消費者主動減少，而是因為原料短缺所迫。歐洲與亞洲的石化產業，目前正面臨來自波斯灣的石腦油與液化石油氣供應不足問題，影響生產運作。報告也警告，若國際指標油價布蘭特原油本月平均達到每桶100美元，即便不計航班取消與現貨短缺，全球石油需求也可能每日減少約100萬桶，幾乎抵消今年原先預期的需求成長。市場分析認為，這波能源衝擊已從價格層面擴散至實體經濟，若供應瓶頸持續惡化，未來不僅亞洲，全球經濟活動都可能因能源限制而被迫降溫。