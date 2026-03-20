美國與以色列對伊朗發動軍事行動，戰事即將邁入第四週。儘管美國總統川普（Donald Trump）19日暗示，他並未考慮向中東部署軍隊，不過據最新民調顯示，約有65%的美國人相信川普將下令軍隊對伊朗發動大規模地面戰爭，但支持此舉的人比例僅有7%。
川普支持率與作戰意向
根據路透社／益普索於19日公布的一項民調顯示，川普的整體公眾支持率維持在40%左右，與2月28日美以開戰初期的民調相比微升了1個百分點。
路透社曾經報導，行政部門正考慮增派數千名美軍以強化中東行動，方案包括確保荷姆茲海峽航行安全，或在伊朗海岸線及處理其90%石油出口的哈爾克島（Kharg Island）部署地面部隊。
不過當川普被問及計劃時，他表示「不會在任何地方部署軍隊」，並補充道：「如果我要這麼做，我肯定也不會告訴你。」
MAGA內部雜音
川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動中的部分重量級人物已公開譴責這場戰爭，警告這可能在11月的國會期中選舉中傷及共和黨的多數地位。
最新民調顯示，共和黨支持者大多支持目前為止的戰爭進程，77%贊成美國對伊朗的打擊。相較之下，只有6%的民主黨支持者和28%中間派人士表示贊成。整體而言，約37%受訪者支持這場戰爭，高達59%的人表示反對，其中包含五分之一的共和黨人。
此外，整體有55%受訪者表示，不論行動規模大小，均反對向伊朗部署地面部隊。至於小規模部署，則有34%人支持。
戰爭代價與經濟陰影
自衝突爆發近三週以來，中東各地已有超過2000人喪生，其中包括13名美軍官兵。針對能源設施的報復性打擊導致能源價格飆升，重創股市，並引發了對通膨捲土重來的擔憂。
川普去年重返白宮時，承諾將平抑通膨並避免美軍陷入外國衝突，甚至積極爭取諾貝爾和平獎。然而，他今年初便對委內瑞拉發動突襲並逮捕其領導人，而現在的伊朗衝突顯然更為複雜且威脅全球經濟。
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根據路透社／益普索於19日公布的一項民調顯示，川普的整體公眾支持率維持在40%左右，與2月28日美以開戰初期的民調相比微升了1個百分點。
路透社曾經報導，行政部門正考慮增派數千名美軍以強化中東行動，方案包括確保荷姆茲海峽航行安全，或在伊朗海岸線及處理其90%石油出口的哈爾克島（Kharg Island）部署地面部隊。
不過當川普被問及計劃時，他表示「不會在任何地方部署軍隊」，並補充道：「如果我要這麼做，我肯定也不會告訴你。」
MAGA內部雜音
川普的「讓美國再次偉大」（MAGA）運動中的部分重量級人物已公開譴責這場戰爭，警告這可能在11月的國會期中選舉中傷及共和黨的多數地位。
最新民調顯示，共和黨支持者大多支持目前為止的戰爭進程，77%贊成美國對伊朗的打擊。相較之下，只有6%的民主黨支持者和28%中間派人士表示贊成。整體而言，約37%受訪者支持這場戰爭，高達59%的人表示反對，其中包含五分之一的共和黨人。
此外，整體有55%受訪者表示，不論行動規模大小，均反對向伊朗部署地面部隊。至於小規模部署，則有34%人支持。
戰爭代價與經濟陰影
自衝突爆發近三週以來，中東各地已有超過2000人喪生，其中包括13名美軍官兵。針對能源設施的報復性打擊導致能源價格飆升，重創股市，並引發了對通膨捲土重來的擔憂。
川普去年重返白宮時，承諾將平抑通膨並避免美軍陷入外國衝突，甚至積極爭取諾貝爾和平獎。然而，他今年初便對委內瑞拉發動突襲並逮捕其領導人，而現在的伊朗衝突顯然更為複雜且威脅全球經濟。
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