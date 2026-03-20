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▲李男於犯案前觀察周邊環境，而後挑中一間未關大門的民宅並闖入。（圖／警方提供）

▲警方獲報後調閱監視器，於18日晚間在台北市中正區將李男逮捕。（圖／警方提供）

新北市樹林區一處民宅日前驚傳遭竊，一名45歲的李姓男子發現樓下大門未鎖，闖入後盯上頂樓一戶未關窗的住家，透過窗戶爬進屋內竊走黃金、珠寶首飾、古幣、現金及外幣等，就連提款卡也盜領，損失高達新台幣344萬元。警方獲報後，調閱監視器鎖定李男身分及行蹤，於18日在台北市中正區將其逮捕，全案依加重竊盜罪嫌移送偵辦。據了解，樹林分局14日接獲報案，一名民眾稱屋內的財務遭到翻動，包括黃金、珠寶首飾、古幣、現金及外幣等全不翼而飛，另提款卡更被盜領12萬元，總共損失新台幣高達一共344萬元。警方獲報後成立專案小組，隨即調閱監視器畫面，發現一名45歲的李姓男子行跡可疑，更清楚拍下其於犯案前周圍環境觀察。經比對後發現，李男並非第一次犯案，過去就曾在樹林地區涉及竊盜案。專案小組隨即報請核發拘票及搜索票，並於18日21時許在台北市中正區將李男拘提到案。此外，警方於搜索過程中查扣現金、黃金、珠寶、古幣及外幣等相關贓證物一批，全案依加重竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦，並建請預防性羈押。對此，樹林分局呼籲，應加強住宅防竊措施，包括：出門時務必檢查門窗是否上鎖、重要財物及現金妥善保管、避免在社群媒體公開行蹤或假期外出資訊；同時可考慮安裝監視器或警報設備，提高警覺與防範能力。竊盜案件一直是新北警局高度重視的案件，除依法積極查緝外，也持續宣導民眾提升防範意識，共同維護社會治安與自身財產安全。