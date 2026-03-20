多次公開力挺軍購政策的資深媒體人黃暐瀚，近期頻遭外界質疑立場過於偏向執政黨，甚至被批評是在替政府「洗地」，引發本尊強烈反彈，黃暐瀚直言，尊重網友不認同自己的觀點，但同時他也強調：「我討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭。」對此，國民黨立委徐巧芯認為，黃暐瀚只捧某一方，對另一方都是貶，被問及具體事實又不談，當然會讓人覺得是在「洗地」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 徐巧芯19日在《新聞大白話》節目中分析，問題不是出在是否支持軍購，而是在於討論過程是否聚焦具體內容。她表示，國防特別預算條例審查並非通過就結束，許多細節仍需釐清，例如交貨時程是否明確、進度是否透明，這些都是民眾應該了解的重要資訊。 徐巧芯進一步指出，外界對軍購的疑慮並非空穴來風，而是有實際案例可循，例如向美國採購的F-16V戰機至今尚未全數交付，部分軍購案也出現延宕，加上美國軍工產能不如以往，這些都是可以被檢視、也值得討論的具體問題。 徐巧芯提到，黃暐瀚在談論軍購相關議題時，好像只是稱「我支持軍購，我討厭現在的在野黨」，說完之後就結束了，這難道不會給外界一種「替執政黨擦脂抹粉」的觀感嗎？徐巧芯強調，社會各界本就可以有不同看法，但若只是一味地捧某一方、對另一方卻全都是貶，要討論具體事實又不談，自然就會被認為在「洗地」，她認為黃暐瀚可能搞錯大家對其有意見的地方了。 相關新聞 背叛太陽花學運？她重砲轟柯文哲、黃國昌：當年說要滅掉國民黨藍營風向要逆轉了？吳子嘉揭「這一關」通過：李四川勝率回升台灣出招改「南韓」沒用？他提議這名稱：說不定會氣到發抖黃國昌「全民調」體面退場？她爆藍白合真相：柯文哲吞5顆毒蘋果 黃暐瀚徐巧芯軍購案國防特別預算洗地F-16V戰機