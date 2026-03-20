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▲晚安小雞一落地便至金山分局製作筆錄，稍早移送士林地檢署複訊。（圖／翻攝畫面）

網紅「晚安小雞」（陳能釧）先前和友人「阿鬧」（魯祖顯）前（2024）年至柬埔寨拍攝「詐騙園區」相關影片，但因影片射涉及自導自演造假情節，引起外界譁然，更因此遭當地依煽動製造社會動亂罪判刑2年，直至上月13日刑滿出獄，於昨（19日）晚間遣返回台。由於晚安小雞等人另案通緝中，一下機便遭到逮捕，送往金山分局製作筆錄中，稍早移送士林地檢署複訊。晚安小雞稍早從金山分局準備移送士林地檢署，被問到是否要繼續拍片以及遭通緝的案由為何，其表示為一起毀損案件，是過去在探險時發生的，但並非破壞門鎖，「具體事情還不知道，兩年前的事情要看影片才知道。」他提到，後續會再開記者會說明，包括這兩年所發生的各種事情。而晚安小雞步上警車後，也不忘對現場媒體道謝：「辛苦了，謝謝！」經歷約766天服刑後，「晚安小雞」昨（19日）抵台後不僅明顯暴瘦一圈，就連在直播中剪掉的頭髮、鬍子也都長了許多，模樣相當憔悴。此外，他也在臉書上發文寫下：「晚安小雞回來了，哥姐們，歷經766天…我們終於回來了。」透露自己和阿鬧分別在拘留所及移民局待了一共36天，「因為一些事真的差點回不來…」不僅如此，他更提到自己總共被騙了1300萬元，提到近期將開記者會說明。