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▲綠委王義川、基隆議長童子瑋、綠委蔡易餘一同爬山比賽。（圖／童子瑋辦公室提供）

基隆議長、民進黨的基隆市長參選人童子瑋今（20）日偕綠委王義川、蔡易餘在基隆爬山，目的地是山頂的大佛禪寺，笑稱自己有地主優勢，而賽後結果也證明，他果然不是最喘，最喘的是王義川。童子瑋今參加第一屆「誰最喘登高大賽」，直喊因先前和前總統蔡英文一起登山，被狠嗆「39歲就這麼喘」，這次他要雪恥，輸了就請吃早餐，而賽後也證明爬山最喘的是王義川，童子瑋說：「報告總統，我39歲不會喘，今天證明王義川真的會喘」。童子瑋提到，今天有很多市民來加油，他有地主優勢，過去很有名的籃球國手洪濬哲都來這裡練運球上山，他自己上一次爬這個階梯，已是高中時期了！童子瑋也還原和小英爬山當天情況指出，蔡前總統真的走很快，他兩度向總統說「可以走慢一點嗎？」，總統受不了，一直笑他，今天他如果輸了，就請大家吃早餐。而童子瑋這次揪王義川和蔡易餘一起比賽，蔡易餘賽前輕鬆表示，平時跑選區也有在爬山，爬山對他來說小菜一碟，會喘的事就交給童子瑋和王義川。至於賽後最喘的王義川一開始還說，今天來爬山最主要是想了解蔡前總統當時的感受，了解童子瑋到底是怎麼喘的？結果被判定才是最喘的那一位。