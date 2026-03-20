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國民黨前發言人蕭敬嚴參與黨內議員初選，但因過往在媒體上的言論爭議，引爆藍委群起憤慨，更有中常委要求開鍘，但國民黨主席鄭麗文則認為應回歸黨的機制處理，遭質疑是要保蕭敬嚴。鄭麗文今在專訪廣告時間表示，這不甘她的事何必跳下去處理他，更說還把蕭罵她的也寫進去，倘若罵她都要考紀處分，那國民黨前主席朱立倫嫡系子弟兵、桃園市議員凌濤也可以被黨紀，沒有資格選議員，更誇蕭敬嚴若真這麼天怒人怨，來參加國民黨初選也很有勇氣。鄭麗文今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，針對蕭敬嚴爭議，她直言，國民黨應是講求制度的民主政黨，不應該是一言堂，但也不能言行嚴重具體違反黨章黨綱，那自然有黨的紀律，一切按照制度走，許多人也說蕭敬嚴在政論節目上罵她，她笑稱「罵我的多了，呵呵呵」，黨不是一言堂，違反紀律自然告到考紀會，那就按照程序處理，不會因為她的個人意志下指導棋，尤其現在初選，競爭過程向對手提出考紀要求，檢舉的人特別多，那就交給考紀會處理。至於被質疑力保蕭敬嚴，鄭麗文強調「怎麼可能，我怎麼力保他？我根本不認識他，我也不知道怎麼回事，我也沒在看這種政論節目」。她說自己是法律系出身，對法律原則很清楚，她真的不認識蕭敬嚴，就交給考紀會，且若蕭敬嚴真那麼天怒人怨，參加國民黨初選也很有勇氣，民意不會反應出來嗎？至於王淺秋稱會不會綠營灌票？鄭麗文則認為想太多。不過在專訪一開始的廣告破口，鄭麗文疑似對於蕭敬嚴的風波有些埋怨道，「反正不甘我的事，我何必跳下去處理他，看考紀會怎麼處理，我不知道，我去管這個幹嘛，選舉期間這種案子很多，他們還特別把罵我的寫進去，如果罵我的都要黨紀處分，那凌濤也可以被黨紀處分，沒有資格選議員。唉！這些人，國民黨什麼事情都要來找我」