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資深媒體人黃暐瀚近日遭國民黨支持者痛批幫執政黨洗地，他反擊「尊重你的不認同，但我討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭」，未料卻被更多藍營支持者嗆是背骨仔，再引黃暐瀚親回200字文章，並強調自己「愛台灣，捍衛中華民國」，更疑似在文末偷酸。有網友日前在社群平台Threads上發文嗆黃暐瀚「背骨的令人討厭，黃鼠狼牆頭草」，引他本人親回：「我一輩子沒有加入過任何政黨，沒有擔任過任何公職、黨職，沒選過舉，沒有花過一分公帑，沒拿過納稅人一毛錢。我就一老百姓，講我自己相信的話，愛台灣，捍衛中華民國。」在同一篇回應中，黃暐瀚也提到，看到有政黨做得好，就稱讚；做不好，就批評。網友看他不順眼就說他背骨？抱歉，所謂背骨是那種曾經在這個黨當不分區立委，後來卻回頭天天罵栽培自己的黨的這樣的政治人物，才叫背骨。黃暐瀚的回應一出，大批網友紛紛留言表示支持：「確認過了，以前的黃暐瀚沒有被關在地下室」、「民眾黨支持者就是看你不爽，所以很正常」、「背骨仔代表：國昌&文哲」、「謝謝暐瀚哥勇敢地表達自己的意見」、「支持您！愛自己國家根本沒錯！」、「最後一段就郭正亮啊」等。