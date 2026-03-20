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台股今（20）日開高，盤中一度大漲近300點，不久後又跳水，上演大怒神行情，而大盤劇烈震盪之際，光通訊族群卻狂飆，多檔個股奮力向上，例如，眾達-KY早盤亮燈漲停，環宇-KY也漲停，聯鈞、上詮、華星光也都有4%以上漲幅，顯見資金買盤湧入光通訊概念股。台股今日開盤報33719.85 點，開盤後指數呈現震盪格局，早盤一度攻上33989.18點，大漲近300點，但隨即跳水至盤面下，最低點來到33379.24點，隨後又翻紅回升至盤面上，劇烈波動，截至10時40分，指數報33687.28點。大盤劇烈震盪之際，光通訊族群卻呈現盤面領漲指標。眾達-KY漲停鎖死，更飆上歷史新高價211元，成交達1.8萬張大量；寰宇也攻上漲停板，成交量也超過1.5萬張。而上詮漲逾8%，華星光、聯鈞也有4%以上漲幅，顯示買盤追價意願積極。眾達自四年前即投入CPO開發，目前Bailey CPO ELSFP已接近量產階段。依據調研機構預測，在資料中心能耗目標下，CPO及相關封裝技術必須導入，產業具備明確趨勢性，相信CPO將於2026至2027年快速進入大規模商用。眾達-KY去年營收10.75億元，稅後純益3.53億元，EPS 4.48元；今年1月，眾達-KY營收月減47.4%，年減43.3%. 2月營收月增169%，但年減17.5%。法人圈預估，眾達2027年營收年增率有望挑戰68%，毛利率上看30%。環宇-KY則指出，公司高速光模組需求仍維持強勁動能，尤其是AI資料中心帶動的高速互連需求，使得CSP（大型雲端服務商）客戶拉貨力道持續增加。目前主要雲端服務商都在積極擴充算力與資料中心建設，因此對光通訊元件的需求非常強勁，各家CSP客戶幾乎都在「拼命拉貨」，整體市場需求仍在快速上升階段。市場分析，隨著AI模型越來越龐大，對光學模組的傳輸速度要求也越來越高，從目前的400G、800G，未來甚至將邁向1.6T。此外，CPO技術從實驗室走向商業應用，將是推動產業格局變革的關鍵。