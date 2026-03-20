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民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧近期表示，她已在新北認真努力、勤跑超過500天，國民黨對手李四川的辦公室則質疑，原來蘇巧慧前年才剛選完立委沒多久，立刻就想著要選市長。對此，蘇巧慧（20）日回應，選舉是君子之爭，她會繼續提出更多的願景和政策，並說服市民「蘇巧慧值得信任」。李四川競辦表示，若以蘇巧慧滿腦子心想著選舉的時間計算，蘇巧慧口中的500天，恐怕比全國各地縣市長參選人都還要多。蘇巧慧上午前往五股洲子洋福德祠，出席福德正神聖誕千秋活動。對於李四川的競選辦公室的質疑，蘇巧慧說，選舉就是君子之爭、大家各自提出政見，盡量接觸更多的鄉親朋友爭取認同，而她是最早提出政見，也走了新北29區，用這樣的態度，爭取大家的認識和認同。蘇巧慧說，期待繼續用這樣的方式提出更多的願景和政策，她也會用她的活力、態度，說服新北市民，告訴他們「蘇巧慧值得信任」，她會帶領新北市這座城市，讓它更好、更進步。蘇巧慧也說，期盼旁邊新北隊的好議員，李宇翔、戴翎育也希望能夠一起加入，為五泰林地區做出貢獻。