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2014年爆發的「太陽花學運」至今滿12週年，當年成功阻擋《海峽兩岸服務貿易協議》，也深刻改變台灣政治版圖，催生一批學運世代人物進入政壇與公共領域，影響力延續至今。不過，政治評論員吳靜怡質疑，民眾黨創黨主席柯文哲、現任黨主席黃國昌，就是太陽花學運的民主雜質，「沒營養又多餘，還會影響效率」。「沒有你們，一樣有太陽花；但現在有你們，卻讓民主進步更慢！」吳靜怡指出，最賭爛的就是太陽花學運得利者「柯文哲、黃國昌」，在公民運動洪流中成為英雄，居然在青鳥學運和大罷免時期，對年輕人和公民們，進行大量抹黑和散佈謠言，儼然就是背叛社會運動的無恥之徒！吳靜怡直言，柯文哲、黃國昌難道不是最不要臉的政客？當初是怎麼批判國民黨，整天說要幹掉國民黨；但現在，不只整個拿民眾黨倒貼，更加入舔共行列，他們2個就是背叛太陽花學運的人，一定會有報應，而這報應就是他們傲慢、自大的反噬。最後，吳靜怡更怒批：「對，柯文哲自證，就是台灣社會運動洪流中的雜質，如果說他是狗屎，都侮辱了屎，屎都比你有養分。」