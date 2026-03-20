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屏東縣萬丹國小疑似發生集體食安事件。前（18）日共有44名師生陸續出現上吐下瀉、腹痛等腸胃不適症狀並就醫，涉及班級達9班，引發家長高度關切。消息最初由家長在社群平台披露，指稱孩子放學後身體不適，甚至有學童半夜急診，隨後多名家長回應類似情況，校方統計後確認為群聚性身體不適事件。據了解，不少家長反映學童於當日下午或晚間出現腹瀉、嘔吐等症狀，部分班級出現到校人數明顯減少情形。由於多數案例時間接近，且症狀相似，外界普遍懷疑與校內營養午餐有關，但實際原因仍待釐清。屏東縣衛生局接獲通報後，已派員進入校園進行流行病學調查與環境採樣，並依《食品安全衛生管理法》規定，要求學校廚房即刻暫停作業，同步進行全面清潔與消毒。衛生單位指出，在完成環境改善並經複查合格前，暫不得恢復供餐。目前校方已改由外部中央廚房製作餐點配送，以確保學童用餐安全。衛生局表示，截至目前累計44人就醫，所幸皆為輕症，無人住院，且未再接獲新增通報。後續將持續監測師生健康狀況，並針對採集之檢體進行檢驗，以釐清是否涉及食品污染或其他原因。此外，相關事證也將移請地檢署進一步釐清責任歸屬。衛生局強調，若確認違反食品安全相關規定，將依法究責並處分，以維護校園食安與學童健康。