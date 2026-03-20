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南美獨旅6國「還差13萬」！女公開募資遭罵翻：請自己賺錢

將單槍匹馬勇闖南美洲6國，從墨西哥起程，至巴西、智利、玻利維亞、阿根廷及秘魯等國家，期間會透過打工換宿和拍片紀錄的方式，展開南美之旅，但整體旅費18萬目前還差13萬元，希望能夠獲得大家幫助。

▲女子計畫勇闖南美洲6國，從墨西哥起程至巴西、智利、玻利維亞、阿根廷及祕魯等國家，期間會透過打工換宿和拍片紀錄的方式，展開南美之旅，但整體旅費18萬目前還差13萬元，希望能夠獲得大家幫助。（圖／嘖嘖平台）

公開募資13萬被酸爆！女急下架計畫發聲道歉

▲稍早當事人發聲回應，向大眾感到抱歉，表示沒想到募資計畫迴響如此大，仔細思考後已經募資文下架。（圖／嘖嘖平台）

近期嘖嘖平台出現一則募資計畫引發社會討論，一名女子上網發起「女孩Workaway南美冒險」募資計畫，表示稍早該計畫已從平台下架，本人也發聲致歉，表示「確實沒有把回饋價值想清楚就貿然上架，造成大家反彈，這點我很抱歉」。群眾募資平台嘖嘖平台近日出現一則「女孩Workaway南美冒險｜18萬真實換宿日記」的募資計畫，發起人自稱該名女子表示，會將路途中的每樣花費，包括路線、風險、安排名單全數紀錄清楚，結束後將製作一份「南美實測指南」回饋給贊助人，強調「不是玩，是帶回『台灣背包聖經』，贊助我，幫你省你的旅費！」根據平台顯示，本次募資計畫尚有41天，但僅有1人贊助300元。但募資計畫被轉傳至社群平台後，卻引來負面討論，不少網友傻眼留言「「不能自己賺到錢再出發嗎？」、「想出國爽卻沒錢，打著募資名義乞討」、「我想買房，募資成功可以得到我的搬家心得嗎？」、「為什麼要幫別人出國玩」。針對募資計畫引起關注，稍早查看已從平台下架，當事人也將IG轉為私人帳號。不過當事人在Threads發聲向大眾致歉，表示沒料到募資計畫迴響如此大，仔細思考後已經募資文下架，強調最初動機是發現歐美平台也有類似旅遊募資活動，抱著試試看的心態上架。當事人表示，文中也提到感謝大家願意停下來留言，提供她許多實用的建議，「第一次寫募資企劃，還是有很多不足。『如何創造價值讓人信服』，是這次給我最大的課題」。