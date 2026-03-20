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▲民眾黨團提案，譴責李柏毅、劉世芳。（圖／讀者提供）

立法院內政委員會16日邀請內政部長劉世芳業務報告，但因民進黨認為民眾黨立委李貞秀不符立委資格，當天劉世芳拒絕上台，擔任主席的民進黨立委李柏毅也同意。民眾黨立院黨團不滿，今（20）日在立法院院會提案，譴責李柏毅與劉世芳，表決後兩案都列入討論事項，並交付黨團協商。根據民眾黨提案，立法院長韓國瑜召集朝野協商後明確裁示，在相關事實查明前及司法終局裁判前，應尊重李貞秀的職權行使，但李柏毅卻公然藐視朝野協商結論，擔任主席也未維持中立，更依附行政權閹割自宮立委職權，對他黨委員進行公然歧視與霸凌，爰建請院會作成決議，對李柏毅提出最嚴厲之譴責。至於劉世芳，民眾黨提案批她與輪值召委李柏毅沆瀣一氣，極其傲慢的憑藉行政權剝奪立法委員質詢權，民進黨政府與內政部不斷操作李貞秀委員身分議題，漠視曲解《中華民國憲法》與《兩岸人民關係條例》，恐致使百萬陸配家庭遭標籤化、汙名化，因此提案嚴厲譴責劉世芳公然藐視國會。