全台氣象拉警報！中央氣象署今日（20）針對 9 縣市發布強風特報，最大陣風恐達 9 級。更引人關注的是，最新雨量分布圖顯示，今晚至明晨宜花山區將迎來「炸雨彈」等級的局部大雨。受東北季風與鋒面影響，未來一週（3/21-3/26）全台水氣偏多，北東地區將陷入長達 6 天的降雨週期。
北東雨彈今晚引爆：宜花山區標註「！」強降雨預警
根據中央氣象署釋出的未來降雨趨勢圖，今晚至明晨是水氣最豐沛的時刻。鋒面位於台灣東北部海面，宜蘭與東部山區出現深色雨核，氣象署更罕見在圖中標註驚嘆號，預警將有局部大雨發生。大台北地區、基隆北海岸、東半部及恆春半島也將有局部短暫陣雨，民眾今晚出門務必攜帶雨具。
強風特報範圍擴大：9縣市慎防9級強陣風
除了雨彈，強風威脅也不容小覷。氣象署於 10:59 發布「黃色燈號」強風特報，受東北風偏強影響，桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、台東縣、澎湖縣及連江縣等 9 個縣市，局部地區有平均 6 級以上或陣風 8 至 9 級以上發生的機率。海上船隻與沿海民眾需嚴加防範。
未來一週天氣概況與特殊警訊
回暖伴隨濃霧：22日起西半部能見度受阻
氣溫趨勢顯示，今、明（20、21）日兩天北部與東北部受東北季風影響，體感稍涼，早晚溫差顯著。22 日起天氣雖回暖，但需留意海上濃霧。22 日至 25 日馬祖、金門，以及 22 日至 24 日清晨的西半部地區，易有局部霧或低雲影響能見度，計畫搭乘班機或開車通勤的民眾，請務必隨時關注最新航班資訊。
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根據中央氣象署釋出的未來降雨趨勢圖，今晚至明晨是水氣最豐沛的時刻。鋒面位於台灣東北部海面，宜蘭與東部山區出現深色雨核，氣象署更罕見在圖中標註驚嘆號，預警將有局部大雨發生。大台北地區、基隆北海岸、東半部及恆春半島也將有局部短暫陣雨，民眾今晚出門務必攜帶雨具。
除了雨彈，強風威脅也不容小覷。氣象署於 10:59 發布「黃色燈號」強風特報，受東北風偏強影響，桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、台東縣、澎湖縣及連江縣等 9 個縣市，局部地區有平均 6 級以上或陣風 8 至 9 級以上發生的機率。海上船隻與沿海民眾需嚴加防範。
|時段 / 預警項目
|影響重點區域
|天氣重點描述
|今晚至明晨
|宜蘭、花蓮山區
|雨勢最劇烈，防局部大雨
|3/21 - 3/26
|基隆北海岸、東部
|連續 6 天水氣偏多，局部陣雨
|強風警報
|桃園至台東等 9 縣市
|黃色燈號，防 9 級強陣風
|長浪預警
|東南部、恆春半島
|沿海活動須注意安全
氣溫趨勢顯示，今、明（20、21）日兩天北部與東北部受東北季風影響，體感稍涼，早晚溫差顯著。22 日起天氣雖回暖，但需留意海上濃霧。22 日至 25 日馬祖、金門，以及 22 日至 24 日清晨的西半部地區，易有局部霧或低雲影響能見度，計畫搭乘班機或開車通勤的民眾，請務必隨時關注最新航班資訊。