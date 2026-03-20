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台中市長盧秀燕近日訪美，並針對軍購和關稅議題多有表態，盧系立委黃健豪解讀，盧秀燕不屬意黨主席鄭麗文的「3800億+N」版軍購，傾向藍委徐巧芯的8100億軍購版本，遭外界解讀盧在跟鄭麗文做路線區隔。對此，鄭麗文今接受專訪透露，盧秀燕訪美前有到中央黨部看她，雙方針對軍購做很多溝通。不過被問到是否跟盧秀燕軍購路線不同時，她則表示，政黨不應該是一言堂，對事情難免有不同立場，但基本大方向大原則應該一致，不是不同意見就代表政治意見不同，不過她也強調「我剛剛講的不是在講盧秀燕。」鄭麗文今接受資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，針對盧秀燕訪美，她透露，盧秀燕去美國前有專程到中央黨部看她，大家都有溝通過黨團黨版是怎麼樣，而盧秀燕的赴美行程，國民黨駐美代表處也全程協助跟參與。不過王淺秋追問「妳跟盧市長路線不同？」此時鄭麗文本來在喝飲料，聽到題目驚訝到差點嗆到，反問是什麼路線？對於軍購路線一事，她說政黨不應該是一言堂，一個這麼大的政黨，對事情難免會有不同的判斷，基本原則就是大方向、大原則大家應該一致，至於對很多事情的判斷，當然容許不同意見的存在。鄭麗文重申，國民黨不是一言堂，但是不是不同意見就代表政治意見不同，「我剛剛講的不是在講盧秀燕」。她認為大家刻意要把國民黨分成兩個路線，每個人都喜歡問她親中還親美，但為何要選擇，英國首相也說不需要選擇，這不是零和遊戲，她絕對不會落入這樣的陷阱，相信政治是合作雙贏共好，這才是一個有智慧的政治人物要去開拓的新局，不是陷入自相殘殺，零和遊戲，那是愚蠢不自知，「結果大家都預設好立場，我為何不能跟全世界都親呢？當然希望跟美國有深刻健康對等互惠的關係，跟中國可以化解長期分離的歧異誤解，奠定兩岸和平關係。」