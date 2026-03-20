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民眾黨不分區立委李貞秀因國籍爭議未解，持續延燒政壇攻防戰，而在今（20）日上午的立法院會中，李貞秀登記提案誤將「共四案」寫成「共識案」，搞得議事人員也一頭霧水，鬧出一番笑話。對此，民進黨立院黨團再度開砲，立委陳培瑜更是傻眼開嗆：「李貞秀到底知不知道自己在做什麼？她憑什麼當台灣的立委？」陳培瑜表示，上午遞案過程中，李貞秀助理明確提到「共四案」，但李本人卻誤寫為「共識案」，讓她傻眼直呼：「她到底知不知道自己在做什麼？」接著將砲口轉向民眾黨團，為何放任一個連基本提案、議事規則都搞不清楚，自稱台灣公民的人擔任立委？陳培瑜並再次質疑雙重國籍問題：「這個沒有資格、法理上不合格的人，憑什麼當台灣的立委？」黨團幹事長莊瑞雄則指出，《立法院職權行使法》規範明確，若就職1年內未放棄外國國籍，不論隸屬哪個政黨，依法都應該解除職務。他也提到，為何相關單位未積極查核，甚至將責任推給立法院長韓國瑜與中選會，導致問題遲未釐清。莊瑞雄也強調，外籍配偶取得台灣國籍後，權利義務應與一般國民一致，但前提是必須符合相關法律規定。另一方面，民進黨立委吳思瑤則揭露，民眾黨團提出的「共四案」內容，其中前2案分別為將內政委員會召委李柏毅移送紀律委員會，以及對內政部長劉世芳提出譴責。她也批評，李貞秀代為提出的相關提案，內容竟與其個人爭議高度相關，難道不是「狹怨報復」？針對是否濫用職權、爭取特權，讓相關爭議更進一步擴大。