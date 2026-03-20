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2026年台東縣長選舉，民進黨已徵召立委陳瑩披袍參選，不過，曾多次參選台東縣長的前立委劉櫂豪透露，正在思考要不要第七度參選台東縣長。對此，民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今（20）日表示，相信到最後，大家應該是方向一致，並強調他跑行程時，常見到劉，會繼續溝通。劉櫂豪昨日在臉書發文表示，有不少人關心他是否會第七次參選台東縣長，更指這屆台東縣長選舉淪為兩大政治家族的競爭，選民只能在「前縣長的妹妹」或「前縣長的女兒」之間作選擇。對於是否參選一事，他語帶保留稱，近期會向大家說明他的決定，同時相信每一個人的參與是台東前進與改變的最大力量。對於劉櫂豪可能再次參選，使綠營分裂，莊瑞雄受訪時說，政治人物常會有感而發，且在基層經營久的人，不時會受到鼓舞，劉的發文可能有人會覺得緊張，但他看起來就是個人在地方走動的個人心得，外界不必過度解讀。莊瑞雄說，現在才3月，相關情勢仍在觀察，大家關係密切、溝通頻繁，相信到最後，台東的方向應該是一致的。至於是否與劉櫂豪見面？莊瑞雄稱，雙方幾乎每週都會在地方跑行程時碰到，他在殯儀館與劉見面次數最多，有時候一天要見很多次；他提到，外界若以台北觀點解讀地方政治，有時會出現落差，強調台東地方政治互動有其脈絡與節奏。他表示，黨內過去若有不同意見，也已經歷一段時間，未來可再找時間溝通協調。