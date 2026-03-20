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▲防彈少年團（BTS）的Jin為了看清楚粉絲的臉，加碼多搭乘一圈旋轉木馬。（圖／美聯社／達志影像）

韓國天團防彈少年團（BTS），明（21）日將於首爾光化門廣場舉辦回歸演唱會，演唱會為免費入場、並將在Netflix直播，雖然因為選擇在開放式的場合和粉絲見面，招來一般民眾怨聲連連，但不可否認這樣的活動形式的確吸引了全球粉絲矚目和討論，不過其實BTS已經不是第一次在公開場合舉辦活動，大約一年前成員JIN就曾選擇在遊樂園舉辦「旋轉木馬簽售」，讓粉絲體驗一波當偶像劇女主角。2024年11月BTS還處於軍白期之際，身為大哥的JIN發行了首張SOLO專輯《Happy》，並在首爾樂天世界舉辦了粉絲簽售會。不同於一般坐著對談的簽售形式，他直接把簽售會搬到遊樂設施上，與50位粉絲分別一對一搭乘旋轉木馬。據傳這是JIN親自選擇的活動地點，就是為了能讓粉絲們留下與眾不同又幸福的回憶。不過當時為了避免造成暴動，JIN貼心地選擇在樂天世界開園前的早上8點鐘舉辦，更令人印象深刻的是，原先的規劃是一人一圈，但JIN覺得時間太短了、看不清所有粉絲們的臉，為了延長與粉絲相處的時間，主動加碼提出每人兩圈，搭了100次後，他又為了讓粉絲能盡情拍照，獨自多搭了3遍，最終累計乘坐達103圈。史無前例的企劃讓JIN直呼：「雖然是我提出的企劃，但真的好暈！」寵粉的他最後還為每位粉絲送上樂天世界的一日套票、代言品牌的產品等等作為禮物，成為粉絲心目中最經典又難忘的活動之一。而這次回歸演唱會選擇辦在光化門廣場，從正式活動前就話題不斷，也能預見這將會是一場為KPOP寫下新歷史的回歸大秀。JIN是BTS防彈少年團中最年長的成員，在2022年12月入伍的同時，也開啟了團體的軍白期。直到2025年6月，成員SUGA退伍後，才終於迎來全員七人軍畢，並宣告將在2026年春天回歸，粉絲引頸期盼等了大半年後，終於等到正式回歸的日子，今日他們發行第5張正規專輯ARIRANG（阿里郎），之後便會展開世界巡迴，下半年11月19、21、22日將在高雄世運主場館開唱。