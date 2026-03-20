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美國總統川普19日在白宮與日本首相高市早苗舉行會談，一名日本記者提問為何美方未事先通知日本等盟友會對伊朗發動攻擊，遭川普以「日本也沒先告訴我們要襲擊珍珠港」調侃，這名日本記者也在社群平台X上掀起議論。川普與高市早苗在白宮會晤，並接受媒體訪問，一名日本記者問及川普，「為何美國對伊朗發動攻擊前，未通知包括日本在內的盟友」，這一段問題卻讓接下來場面頓時有點尷尬。川普強調，他們不希望在行動前釋出太多訊號，這樣才能達到奇襲效果。隨後開玩笑補上一槍，「還有誰比日本更懂得突襲？你們為什麼沒先通知我們珍珠港？對吧？」只見高市早苗尷尬地看著這名記者。這名記者的身分在社群平台X被許多日本網友詢問，被發現是朝日電視台政治部官邸組組長，過去曾擔任朝日電視台中國總局長兩年的千々岩森生。許多日本保守派民眾在社群上痛批，「朝日的記者問這什麼蠢問題」、「朝日電視台的左傾立場是造成外交失誤的原因之一」，在社群平台X上，「真珠湾攻撃」、 「日本の恥」都一度成為流行趨勢；大批日本網友質疑他過去在中國任職的經驗，質疑他站在中國政府立場趁機挑撥美日關係，以及抨擊朝日系媒體的友中友韓立場。