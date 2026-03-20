天團「BTS防彈少年團」經歷3年多的軍白期終於將全員回歸，不僅帶著第五張正規專輯《ARIRANG》，並於3月21日於首爾光化門舉辦回歸演唱會《BTS THE COMEBACK 演唱會｜ARIRANG》，預計當天將湧入超過26萬人。今（20）日團員金泰亨、Jimin接連在社群發文吐露心情，面對久違的合體舞台難掩緊張和興奮，並喊話粉絲務必要注意安全，「我愛你們，我也很想你們，明天見！」
BTS明回歸開唱 V金泰亨吐心聲：很想你們！
金泰亨今早在社群上PO出個人照，努力準備演出內容的他，表示因為是久違的舞台，所以很緊張，希望展現最好的一面給大家，而金泰亨也呼籲大家在觀看演唱會時，務必要注意自身安全，希望不要有任何人受傷。對於 ARMY（粉絲名：阿米）們的期待，他在文末也不忘向大家告白：「我愛你們，我也很想你們，明天見！」
演唱會恐湧26萬人 Jimin叮嚀粉絲注意安全
另外，BTS正規五輯《ARIRANG》和首波主打〈SWIM〉都將在台灣時間今（20）日中午12點上線，Jimin表示終於等到了今天，「不知道等這一天等了多久，所以既激動又焦躁」，聽聞許多人明天會來看演唱會，讓Jimin直呼真的很幸福，同樣的他也擔心粉絲們的安全，希望大家都能彼此照顧，別有受傷的情形發生，貼文一出讓 ARMY紛紛留言：「已經等不及了」、「太興奮！」
BTS明日將在預計將在首爾光化門舉辦回歸演唱會，官方預計將吸引26萬名粉絲湧入首爾街頭，周邊商圈與飯店已全面進入紫色（BTS代表色）的緊急狀態，根據韓國文化觀光研究院估計，單場演出的經濟產值估計高達1.2兆韓元（約合新台幣200億元），而Netflix全球獨家直播，讓無法到場的粉絲也能有參與感。
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金泰亨今早在社群上PO出個人照，努力準備演出內容的他，表示因為是久違的舞台，所以很緊張，希望展現最好的一面給大家，而金泰亨也呼籲大家在觀看演唱會時，務必要注意自身安全，希望不要有任何人受傷。對於 ARMY（粉絲名：阿米）們的期待，他在文末也不忘向大家告白：「我愛你們，我也很想你們，明天見！」
演唱會恐湧26萬人 Jimin叮嚀粉絲注意安全
另外，BTS正規五輯《ARIRANG》和首波主打〈SWIM〉都將在台灣時間今（20）日中午12點上線，Jimin表示終於等到了今天，「不知道等這一天等了多久，所以既激動又焦躁」，聽聞許多人明天會來看演唱會，讓Jimin直呼真的很幸福，同樣的他也擔心粉絲們的安全，希望大家都能彼此照顧，別有受傷的情形發生，貼文一出讓 ARMY紛紛留言：「已經等不及了」、「太興奮！」