我是廣告 請繼續往下閱讀

氣候目標之爭：航司要求暫緩「綠色指令」

中東戰事衝擊航空業

誰是贏家與輸家？

中東戰事已持續將近四週，影響全球能源市場。歐洲多家航空公司高層警告，若戰事拖長將導致航班取消、成本攀升及航空燃料價格飆漲，最終反映在機票價格上，未來旅客恐怕得面對更貴的機票。國際航空運輸協會（IATA）主席沃爾什（Willie Walsh）更指出，這場衝突「沒有贏家」。根據路透社報導，愛爾蘭廉價航空瑞安航空（Ryanair）執行長歐利瑞（Michael O’Leary）在一場航空會議場邊向路透社表示：「衝突持續越久，前景就越黯淡。」隨著這場戰事進入第三週，航空業陷入混亂，大量航班被取消或改道數千英里，且由於擔心飛彈與無人機攻擊，波斯灣上空大多數空域仍處於關閉狀態。自美國與以色列於2月底對伊朗發動攻擊以來，航空燃油價格大幅飆升，推高營運成本，歐洲燃油價格翻倍，亞洲則上漲近80%。雖然多數歐洲航司有燃料避險合約，但相關合約將在未來數月內到期。歐洲航空協會（A4E）年度峰會上的多位執行長警告，歐洲不可能持續免於油價衝擊。航空公司高層要求在供應稀缺且成本高昂的情況下，延後2030年強制使用合成永續航空燃料（eSAF）的規定，並警告中東衝突將導致票價上升。不過歐盟迅速拒絕任何延後，強調氣候目標仍將按計畫推進。歐盟永續運輸與觀光專員齊齊科斯塔斯（Apostolos Tzitzikostas）向路透表示：「我們有既定路徑要遵循，將持續推進目標，產業也必須投資。」法航-荷航（Air France-KLM）與 SAS 已宣布因燃料成本上升而調漲票價。易捷航空執行長建議消費者儘早訂位以避開漲幅。芬蘭航空（Finnair）警告，由於荷姆茲海峽實質上已關閉，航空燃料供應可能會枯竭。美國航空公司如達美航空（Delta）本週也警告，因多數業者未進行燃油避險，票價將隨燃料成本上升。不過春季旅遊需求仍強勁。隨著地緣政治風險上升，航空公司正重新調整布局。英國航空正增加前往加勒比海等地的航班；漢莎航空（Lufthansa）則宣布開闢馬來西亞吉隆坡新航線，擴大東南亞布局。歐利瑞指出，歐洲旅客可能轉向較近距離旅遊，以避免飛越中東的長程航線。航空業高層表示，目前仍難判斷這場戰爭將如何重塑航空產業結構。沃爾什直言：「這場衝突沒有贏家。」他指出，業界仍按計畫接收更省油的新型飛機，尚未出現延後交機的情況。但他也警告，若衝突拖長，航空業將面臨結構性調整：「我們將必須重新評估運能配置，以及如何因應燃料供應風險。」