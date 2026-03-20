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▲晚安小雞2023年10月直播闖入三芝區一處廢棄住宅拍攝廢墟影片。（圖／翻攝自晚安小雞官方頻道YouTube）

▲晚安小雞稍早移送士林地檢署，被問到遭到通緝的原因時僅表示為毀損罪，但「具體事情還不知道」。（圖／翻攝畫面）

以廢墟、鬼屋探險直播聲名大噪的網紅「晚安小雞」陳能釧，過去因至柬埔寨自導自演拍攝在詐騙園區遭到綁架、暴力對待等影片，遭到當地依「煽動製造社會動亂罪」判刑2年。上月刑滿出獄後，昨（19日）遣返回台一落地就遭到警方逮捕，其因過去拍片時涉及侵入住宅、毀損等罪嫌遭提告，未到案而遭到士林地檢署通緝，其過去直播所拍攝的畫面也被挖出。晚安小雞2023年10月時曾上傳一支以「娃娃入靈(?)但卻慘遭小雞....」為題的影片，其前往位於三芝區一處廢棄住宅。從影片中可見，有不少住戶的門口被貼折法院封條，但大多數的住戶大門均上鎖，僅有部分大門被破壞敞開。而晚安小雞甚至還在屋內撿到一隻芭比娃娃，稱其「被入靈」後還不斷拿它敲打地板、大門，甚至還聽到腳步聲、發現骨灰罈等，直播時間約1個半小時。繼柬埔寨「詐騙園區」自導自演拍片事件後，晚安小雞上月在當地服刑完畢，昨（19日）遭到遣返回台，一下機便被逮捕至金山分局製作筆錄，稍早移送至士林地檢署複訊。而晚安小雞受訪時也表示，自己涉及的為一起毀損案件，是過去探險的時候發生的，但否認有破壞門鎖的情況，「具體事情還不知道，兩年前的事情要看影片才知道。」並透露後續將會開記者會說明。