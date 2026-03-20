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北韓最高領導人金正恩近期不斷帶著女兒金主愛出席軍事設施，繼先前在帶著金主愛玩槍後，北韓官媒又釋出一張金主愛開著坦克車的照片，畫面相當詭譎。根據韓聯社與路透報導，北韓官媒朝鮮中央通訊社（KCNA）週五釋出的照片中，金正恩的女兒再度出現，可看到他在一輛軍用坦克上，而金正恩則坐在她後方。分析人士認為，她可能正在接受培養，作為接班人。金正恩的女兒金主愛的年齡一般被推估13歲，近幾個月來越來越頻繁地與金正恩一同公開露面。在這張最新的照片中，可以看到她從坦克車駕駛艙的艙口向外張望，神情專注、頭髮隨風飄動；而金正恩則面帶笑容靠在炮塔旁，還有三名身穿軍裝的軍官坐在坦克車體上。近一個月以來，北韓官媒也曾釋出金主愛在射擊場使用步槍；另一次則是使用手槍在射擊場練習射擊。韓媒引述北韓官媒消息提到，金正恩前一天訪問朝鮮人民軍首都防禦軍團直屬平壤第60訓練基地，現場觀摩步兵和坦克兵部隊聯合攻擊戰術演習。金正恩表示，陸軍將全面裝備新型坦克，裝甲武力隊伍將朝更新、更優的方向發展。他還要求，各級部隊抓緊抓實相關任務，爭取完成備戰。報導提到，這場演習中目的在檢驗新型主力坦克「主動防護系統」的各類試驗，北韓對外宣稱這一新型坦克可自動識別與具備攔截系統，攔截反坦克導彈和無人機，宣稱命中率100%。