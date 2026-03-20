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台股今（20）日開盤逆勢漲30.17點，早盤更一度大漲近300點，來到33989.18點，但盤中劇烈震盪，截至午盤又再度跳水至盤面以下，跌超過220點，報33465.84點；台積電則跌10元，報1840元。上櫃指數午盤也跌至盤面下，下跌2點，來到327.79點。權值股多數也走跌，台積電截至午盤下跌10元，報1840元；鴻海下跌3.5元，報201.5元；台達電上漲20元，報1475元；廣達下跌4.5元，報282元；聯發科上漲5元，報1685元；富邦金上漲0.2元，報88.4元。大盤今日震盪劇烈，盤中上下價差達610點，資金明顯從大型權值股流向特定利基型族群。盤面上，光通訊族群成為領漲指標。眾達-KY漲停鎖死，更飆上歷史新高價211元，成交達1.8萬張大量；寰宇也攻上漲停板，成交量也超過1.5萬張。上詮漲逾8%，華星光、聯鈞也有4%以上漲幅，顯示買盤追價意願積極。半導體檢測與相關設備商表現也亮眼，多檔指標股一度亮燈漲停，股后穎崴持續飆天價，今午盤亮燈漲停，鎖死在7930元鎖死。雍智科技、中探針＝、閎康、萬潤也一度漲停。另一方面，央行昨日召開首季理監事會議，宣布政策利率連八凍，總裁楊金龍明確表示，當前貨幣政策基調將朝「偏緊」方向調整，不過理監事會，會中決議微調房市管制，將自然人第2戶貸款成數上限由五成放寬至六成。營建股今日也大漲，怡華、寶徠攻漲停，名軒、遠雄、達麗盤中漲超過4%。市場分析，中小型股的活力優於權值股，建議投資人關注矽光子與台積電供應鏈的延續性。