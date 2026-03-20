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歷經政治角力與選後爭議，泰國國會19日正式選出新一任總理，由現任總理阿努廷成功連任，為近期動盪政局暫時劃下句點。根據《泰國公共電視台》報導，眾議院依規定採公開唱名投票方式進行選舉，候選人須取得過半數、即251票門檻才能當選。截至當地時間下午1時20分，阿努廷已獲超過290名議員支持，提前鎖定勝局。後續程序將由瑪哈·瓦吉拉隆功國王正式任命，預計數日內完成宣誓就職，新內閣也將於未來數週內逐步組成。據了解，泰自豪黨與為泰黨將組成執政聯盟，其中泰自豪黨預料掌握多數關鍵部會，主導政府運作。學者分析指出，此次連任有助於穩定政局。來自烏汶府大學的政治學者提提蓬認為，阿努廷已整合保守派與企業勢力支持，具備組建穩定聯合政府的條件。未來內閣名單中，也可能納入具專業背景的官員，以強化施政能力與國際信任。不過，新政府上任後仍將面臨多重壓力。中東衝突推升全球能源價格，帶動物價上漲，也加劇國內對燃料供應的焦慮，成為經濟施政的首要難題。同時，憲政爭議仍未落幕，泰國憲法法院已受理選舉有效性請願案，外界關注後續發展。儘管成功連任為政壇注入一劑穩定劑，但在能源危機與選舉合法性陰影未散之際，阿努廷政府接下來的每一步，都將成為外界檢驗泰國政治能否真正回穩的關鍵指標。