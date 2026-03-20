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▲民眾黨不分區立委李貞秀，因仍具中國國籍身分，政治攻防持續延燒。（圖／翻攝畫面）

民眾黨立委李貞秀16日首度於立法院進行質詢，但因其立委身分仍具爭議，內政部長劉世芳與相關行政官員均未上台答詢，導致李貞秀僅能「質詢空氣」長達5分鐘，畫面引發外界討論。民眾黨團今（20）日於院會提出譴責劉世芳「公然藐視國會」的提案，朝野隨即展開表決，在藍白人數優勢下，出席的109位立委中，59票贊成、50票反對，最終通過逕付二讀，並交付朝野黨團協商。民眾黨立委陳昭姿表示，李貞秀已完成宣誓並取得當選證書，依法應可行使職權，質疑若各部會首長皆效法劉世芳拒絕備詢，連召委也跟著護航，那立法院將如何發揮監督功能。她並批評民進黨執政踐踏民主，甚至嗆聲：「有本事就宣布台灣與中國一邊一國！」此話一出，綠營立委在台下齊聲高喊「台灣中國一邊一國」回應，場面一度火爆；陳昭姿反擊，質疑民進黨完全執政8年卻未推動修憲，直言「根本是在騙選票，有本事就修憲」，要求由總統賴清德正式宣示兩岸為兩國關係。其他民眾黨立委也在場內高舉「行政濫權，打壓中配」標語聲援；國民黨立委陳雪生則上台不斷高喊：「中華民國！」對此，民進黨立委沈伯洋反駁指出，若仍具中國國籍，依中國《國家情報法》規定，可能面臨協助蒐集情報的義務，質疑是否應讓此類身分者擔任立委，並認為這樣反而可能讓當事人及其家人面臨被中共威脅的風險。沈伯洋強調，參政者依法須取得戶籍並放棄其他國籍，且需簽署無其他國籍聲明，目前李貞秀沒有1個要件符合，怎麼做台灣的立委？民眾黨團提案內容則指出，立法院長韓國瑜先前已於3月11日協商裁示，在事實未釐清與司法未終局判決前，應尊重李貞秀的立委身分與職權行使。然而，劉世芳於3月16日出席內政委員會時，採取不上台、不發言的方式抵制，形同剝奪立委質詢權，還與輪值召委李柏毅沆瀣一氣，違反行政與立法相互尊重、制衡原則，不僅公然藐視國會，更踐踏民主法治。提案亦批評，民進黨政府持續操作李貞秀身分爭議，曲解憲法與《兩岸人民關係條例》，恐導致上百萬名中配與新住民遭標籤化與污名化，背離過去「新舊住民一律平等」的承諾，因此主張「對內政部部長劉世芳公然藐視國會、違法濫權提出最嚴厲之譴責。並嚴正要求民進黨政府：停止踐踏中華民國的民主與法治、停止對中配與新住民的打壓與追殺，回歸依法行政之憲政常軌」。