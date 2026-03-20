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民眾黨籍的中配立委李貞秀深陷雙重國籍風波，日前她在內政委員會上演「空氣質詢」，民進黨籍召委李柏毅裁示官員不必詢答、提供資料。李貞秀今在國是論壇痛批賴清德政府羞辱霸凌、追殺陸配，「陸配沒有對不起臺灣」。李貞秀今在國是論壇直言，多元包容是臺灣重要民主價值，國人依法享有權利，不能因族群不同被差別對待，去年賴政府違法濫權，苛扣全台5位陸配里長的年終獎金，內政部帶頭打壓特定族群，違法沒收弱勢權益，是民主法治之恥。李貞秀說，陸配來台落地生根、養兒育女，工作繳稅，陸配沒有對不起臺灣，村里長更沒有對不起臺灣，這群人真心熱愛台灣，受在地選民委託當選，跟全國7萬多位村里長一樣，認真負責服務鄉親，內政部高官帶頭霸凌、差別待遇，將陸配為次等公民，陸配是臺灣人的「家後」，更是臺灣孩子的媽媽，這是中華民國的一份子，應受到平等尊重跟對待。李貞秀也質疑，蔡政府時代陸配擔任公職、民代不是問題，換成賴政府就各種羞辱霸凌、專找陸配麻煩，連7萬5的村里長年中事務費都要苛扣，賴政府到底還要欺壓陸配到什麼時候？李貞秀也痛斥內政委員會輪值召委李伯毅，違背中立身分助紂為虐，掩護行政機關、自我閹割立委職權，內政部高官帶頭毀憲亂政、藐視國會，將弱勢族群當作政治鬥爭工具。李貞秀說，民主社會每個國人都有被平等對待的權利，國民應有權益不能被違法苛扣，陸配村里長跟她都有合法公職身分，若今天若只是一般民眾，能站上這個發言台嗎？呼籲民進黨停止歧視跟霸凌，不能再追殺陸配，盡速補齊苛扣的村里長事務費。