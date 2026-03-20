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民眾黨立院黨團不滿民進黨籍內政委員會召委李柏毅同意行政官員不用接受民眾黨立委李貞秀質詢，於今（20）日在立法院會提出譴責李柏毅案，並提案將李移送紀律委員會，該案經表決逕付二讀。對此，李柏毅回應，他問心無愧，法治國家的法律不可以用協商的，法律判決還沒出來以前，他會繼續在內委會主席台上守護國家機敏資訊及尊嚴。身陷立委資格爭議的李貞秀，日前立法院內政委員會中，請劉世芳上台備詢，不過，劉世芳與內政部所屬官員均未上台，會議主席李柏毅說，尊重李貞秀女士發言，但也尊重行政院不必回應的立場；民眾黨團今天在立法院會中，相繼對李柏毅及劉世芳提出譴責案，並在藍白多數下，將提案逕付二讀交付協商；同時，並將李柏毅移送紀律委員會。對此，李柏毅表示遺憾，「兩個尊重換來藍白的無情譴責」，他說，李貞秀未註銷中國戶籍滿10年，因此立委參選資格有疑慮，基於李貞秀不具參選資格，立法院對李貞秀之處置為應解職未解職。李柏毅指出，李貞秀並未如實勾選 「立法委員就國籍法第20條相關規定回復書」，涉犯使公務人員登載不實罪，因此3月16日他擔任召委宣告，尊重民眾的發言權利，也尊重行政院決議，官員不必上台備詢回覆民眾，保護國家機敏資訊。李柏毅批評，民眾黨從2023年11月公布本屆立委不分區名單以來，先是徐春鶯，後是李貞秀，明知中國就是對我國最不友善的國家，明知中配有放棄國籍上的困難，明知《中共國家情報法》對於該國民眾有強制提供情報義務，卻不斷將中籍配偶推上風口浪尖，再操作執政黨打壓霸凌中配。「面對譴責，我問心無愧！」李柏毅強調，法治國家的法律不可以用協商的，法律判決還沒出來以前，他會繼續在內委會主席台上守護國家機敏資訊及尊嚴。