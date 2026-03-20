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▲BTS防彈少年團睽違四年的回歸曲《SWIM》，成員們在MV中扮演水手。（圖／YouTube@HYBE LABELS）

防彈少年團（BTS）的第五張正規專輯《ARIRANG（阿里郎）》在今（20）日發行，中午正式公開新曲《SWIM》MV，時隔4年的回歸引發熱烈關注，MV上線不到一小時，就突破500萬點閱，不過等了多年才等到的新作，MV中最多畫面的卻是女主角，讓粉絲忍不住哀嚎：「我們想看的是防彈！都看不清成員們的臉。」MV女主角的身份也隨之曝光，原來就是因為影集《河谷鎮》而廣為人知的美國女演員莉莉萊茵哈特（Lili Reinhart)，前男友更是台灣人都不陌生的「寇弟」寇爾史普洛茲！在《SWIM》MV裡頭，BTS成員們乘坐在一艘船上，象徵他們面對各種風風雨雨，依然向前航行的態度。但整部MV似乎更多著重在女主角身上，都還沒看清成員的帥臉，鏡頭就又轉回女主角，甚至還有一段女主翩翩起舞的畫面，讓粉絲無奈：「我們想看的是防彈！」吐槽所有成員鏡頭加起來，都沒有女主多。眼尖的粉絲也發現了這位女主角很眼熟，原來她就是曾在影集《河谷鎮》中演出貝蒂的莉莉萊茵哈特！出生於1996年的她，和BTS成員們的年齡相近，從2010年就開始演戲，也和BTS一樣曾經歷過無名時期和爆紅的階段，或許是因為頗爲相似的經歷，才被邀請來客串MV。莉莉萊茵哈特的私生活也備受關注，莉莉萊茵哈特曾在自己的IG上公開自己是雙性戀者，不過在那之前，她曾和「寇弟」寇爾史普洛茲有過一段情，兩人在2017年合作拍攝《河谷鎮》時因戲生情，戀情浮出水面後更是經常在社群網站上大方互動，然而2020年時男方在IG上發文宣布分手，但還是不忘替前女友宣傳作品，堪稱最暖心分手宣言。《SWIM》MV公開後，莉莉萊茵哈特在IG轉發MV之外，還PO出了一則和BTS全員一起合拍的短片，影片中她說完一句：「幫我看一下我的朋友」就離開，留下身後定格耍帥的成員們，可愛的影片也迅速引來700萬觀看次數，號召力十分驚人。