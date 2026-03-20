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▲楊瓊瓔第二場大型造勢，邀請多位台語歌手暖場。（圖／楊瓊瓔提供，2026.03.20）

▲江啟臣明天在廖偉翔選區舉辦見面會。（圖／廖偉翔提供，2026.03.20）

藍營台中市長電話民調在即，繼台北市長蔣萬安之後，江啟臣今天再釋出與桃園市長張善政合拍的影片，兩人交換智慧桃園的經驗、聊到如何讓城市發展更有溫度。張善政指出，桃園與台中都是發展中的城市，他大力推薦江啟臣為台中注入發展的新動力，也讓這場「姊弟之爭」更受矚目。國民黨台中市長初選，江啟臣、楊瓊瓔的選戰策略大不同，江啟臣每天舉辦中小型的見面會，邀請從南到北的藍白政治人物站台；楊瓊瓔則是勤走拜票，強調「我的實力來自基層」並於選前舉辦兩場大型造勢活動。兩人第2場大拚場將於明（21）日下午舉行，楊瓊瓔下午3點在民進黨對手何欣純的選區、太平運動場舉行「萬人挺瓔團結大會」，由台語歌手陳孟賢、李子森、杜忻恬、向蕙玲、袁小迪等人表演熱場；江啟臣則是在廖偉翔的選區，3點半水安宮舉辦西屯南屯見面會。江啟臣昨晚首度到楊瓊瓔的本命區神岡舉辦見面會，同選區的國民黨市議員皆未現身，但無黨籍市議員徐瑄澧全程參與。今（20）日江啟臣再釋出拜訪張善政的影片，兩人從管理經驗、治理實務談到桃園和大台中雙城攜手、AI導入市政，以及如何讓城市發展更有溫度。張善政並在影片中推薦江啟臣，強調他具有專業能力與國際視野，可為台中注入發展的新動力。