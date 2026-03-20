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BTS新專輯太狂！全員參與詞曲創作

▲BTS新專輯一共收錄14首歌，今首波主打〈SWIM〉MV正式上線。（圖／YouTube@HYBE LABELS）

BTS新歌〈No. 29〉僅有敲鐘聲 網錯愕：以為手機壞了

BTS防彈少年團今（20）日帶著正規五輯《ARIRANG》和首波主打〈SWIM〉回歸，MV一上線後短短2小時就已累積超過633萬人觀看，人氣依舊非常高。其他新歌也首度曝光，然而〈No. 29〉整首僅有敲鐘聲，沒有任何的人聲與歌詞，讓粉絲充滿疑惑說：「我認為他們是想讓我們冥想」、「以為我手機壞了」、「有誰可以幫我解惑一下」。BTS新專輯《ARIRANG》一共14首歌曲，包括〈Body to Body〉、〈Hooligan〉、〈Aliens〉、〈FYA〉、〈2.0〉、〈No. 29〉、、〈Merry Go Round〉、〈Normal〉、〈Like Animals〉、〈they don't know 'bout us〉、〈One More Night〉、〈Please〉以及〈Into the Sun〉，此次專輯最大亮點之一，就是全員參與詞曲創作，隊長RM更幾乎參與整張專輯製作，展現強大的音樂創作能力。然而，〈No. 29〉1分38秒的歌曲中沒有任何歌詞，僅有一聲的敲鐘聲，讓人彷彿來到佛寺，如此新穎的創作也引起粉絲熱議，紛紛表示「這是認真的嗎」、「這是一首只有ARMY才能理解的歌」、「我以為我手機壞了」、「重聽好幾次」、「應該是前面幾首太high要大家冷靜一下」。對此有粉絲分析，《ARIRANG》周邊出現疑似聖德大王聖鐘上的圖案，聖鐘被指定為韓國第29號國寶，官方聲明中也提到這首歌為插曲，也沒有製作人員，或許是為了歌曲的銜接，而究竟這首僅有鐘聲的歌曲有何含義？須待BTS團員們親自解釋！