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提到泰國國寶，多數人會想到象徵王權的白象，但如今「貓咪」也正式躍升國家象徵，顯示泰國文化認同正出現有趣轉變。綜合外國媒體報導，泰國政府公關部泰國政府公關部於2025年11月19日公告，正式將5種本土貓列為「寵物類國家象徵」，包括蘇帕拉克貓（Suphalak）、科拉特貓（Korat）、暹羅貓（Wichien-maat）、科恩加貓（Kornja）及白瑪瑙貓（Khao Manee）。官方指出，這些貓種經歷史與基因研究證實，具備獨特外觀與性格，且數百年來深植於泰國信仰、習俗與地方文化之中，是重要的文化資產。此政策背後也與國際競爭有關。泰國國家身分委員會表示，近年部分海外機構試圖註冊「純種泰國貓」商標，因此政府出手認定，有助於保護文化資產並避免他國主張所有權。此外，官方認證也被視為經濟利多，未來可望帶動寵物產業與文創市場發展。這項決議也與既有國家象徵並列，包括泰國象、暹羅鬥魚與神話生物那伽（Naga），顯示文化價值的多元延伸。從守護血統到搶占文化話語權，泰國將「貓咪國寶化」不只是象徵意義，更是一場結合文化、經濟與國際競爭的長期布局，也讓這些喵星人成為另類的「軟實力代表」。