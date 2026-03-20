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國民黨前發言人蕭敬嚴近期投入初選，但過往言論遭到黨內立委撻伐要求黨中央開鍘。國民黨主席鄭麗文今(20)日接受專訪時，在廣告時間稱，倘若罵她都要黨紀處分，那國民黨前主席朱立倫嫡系子弟兵、桃園市議員凌濤也可以被黨紀，沒有資格選議員。凌濤則回應自己今天很忙，沒有什麼內容需要回應。文傳會主委尹乃菁則澄清，鄭麗文沒有稱讚誰或罵誰的意思，就是聊天的形容詞罷了。鄭麗文今在資深媒體人王淺秋《千秋萬事》專訪，在一開始的廣告破口，鄭麗文疑似對於蕭敬嚴的風波有些埋怨道，「反正不甘我的事，我何必跳下去處理他，看考紀會怎麼處理，我不知道，我去管這個幹嘛，選舉期間這種案子很多，他們還特別把罵我的寫進去，如果罵我的都要黨紀處分，那凌濤也可以被黨紀處分，沒有資格選議員。唉！這些人，國民黨什麼事情都要來找我」凌濤稍早表示，今天早上，一方面在準備都發局的書面質詢資料，一方便在顧二寶換尿布餵奶，很忙碌，就覺得沒有什麼內容需要回應。國民黨文傳會主委尹乃菁則緩頰，聽當下語境就知道，鄭麗文沒有稱讚或是有罵誰的意思，就是聊天的一些形容詞罷了。媒體下標題，語不驚人死不休，但鄭麗文跟國民黨中央立場非常清楚，考紀會若用司法來介入初選的話，公信何在？如果說黨主席個人意志能夠影響考紀會，決定要重判還是輕放，那考紀會不就形同虛設嗎？尹乃菁說，國民黨是民主政黨，不像民進黨有「（賴清）德意志」，國民黨內部，沒有人需要渴求主席關愛的眼神，也沒有人需要擔心、害怕主席今天的雷霆震怒。媒體追問鄭麗文對凌濤有不滿嗎？尹乃菁急忙表示「不是」，鄭麗文的意思是黨內很多人對他有不同意見，包括凌濤、徐巧芯都有不同看法，鄭麗文接任黨主席以來，很多人照三餐罵她，那每一個人都要處理嗎？不可能，不但不可能且國民黨也不會這樣做。