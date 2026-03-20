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一名詐騙超過4.8億元台幣的中國男子為躲避法律追緝，跑到泰國偏遠地區刺上「神秘魔法刺青」，企圖藉此隱匿身份，沒想到仍被警方逮捕。根據泰國移民局第4分局表示，張姓男子3月17日前往孔敬與瑪哈沙拉堪交界的偏遠祭祀地點，企圖透過傳統刺青讓自己「隱身」。警方接獲線報後沿著湄河（Chi River）追蹤，順利將他拘捕。現場畫面顯示，警方突襲該宗教場地時，張男正準備刺青。經確認身份後，立即將他帶回孔敬市警局接受調查。張男涉嫌經營一家公司詐騙投資人超過5億泰銖（約新台幣4.8億元），事後逃至泰國。中國當局已提出引渡要求，張男也承認知悉中國的起訴指控。移民記錄顯示，他在泰國逾期停留達331天。移民局第4分局指揮官Pairat Phukcharoen少將指出，張男因簽證逾期遭起訴，並依「反外逃政策」執行拘捕程序。警方表示，此行動屬於泰國針對藏匿境外逃犯的「Turn Back Crimes」計畫。泰國傳統刺青（Sak Yant）多由僧侶或刺青師傅以手工刺入神聖幾何圖形、動物或神祇圖案，被視為護身或增強力量的神秘儀式。此次事件也提醒外國嫌犯，無論魔法或迷信，法律仍無法規避。