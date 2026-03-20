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伊朗政府在19日首次執行去年年底至今年年初、全國反政府抗議中，3名示威者死刑，罪名是殺害警察、與真主為敵，當中包括年僅19歲的伊朗國家摔角選手穆罕默迪（Saleh Mohammadi）。綜合《BBC》等外媒報導，始於去年12月、並於今年1月升級的全國反政府抗議，遭到伊朗當局強力鎮壓，人權組織聲稱有數千人因此喪生，更指控週四被處死的3名示威者是在酷刑下被迫認罪，未經公正審判就被處死。報導引述伊朗半官媒透露，3名死刑犯分別是穆罕默迪、加塞米（Mehdi Ghasemi）和達烏迪（Saeed Davoudi），罪名是在庫姆（Qom）殺害2名警察。此外，他們還被判處犯了「moharebeh」—即與真主為敵、對真主發起戰爭的罪，當局指控他們代表以色列和美國行事，這是伊朗伊斯蘭共用國常用來對付示威者、異議者的罪名之一。儘管伊朗的網路和通訊服務幾乎都被中斷，外界很難真正了解伊朗國內正在發生的事，但還是有示威者設法傳遞消息，形容安全部隊對他們的致命鎮壓是以前從未見過的。報導提到，本週稍早，伊朗政府已經先處決1名伊朗、瑞典雙重國籍者，名叫凱瓦尼（Kouroush Keyvani），罪名也是擔任以色列的間諜，凱瓦尼於去年6月的12日戰爭期間被捕。瑞典外交大臣透過聲明，譴責德黑蘭當局這種導致瑞典公民被處決的法律，並未提供真正的程序安全保障。原文連結：