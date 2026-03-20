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▲精品奶茶 BLIKE 高雄店於今（20） 日開幕，除了發表新品「丹寧紅茶」外，更宣佈取得斯里蘭卡150 年傳奇莊園 BTE臺灣獨家總代理。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.20）

▲BLIKE高雄店打造裝潢、服務、品質，「三者融合後的沉浸式體驗」。（圖／記者陳美嘉攝，2026.03.20）

將百年莊園的風土靈魂與永續願景細膩融合，重新定義高品質手搖飲的質感高度與永續標準。精品奶茶 BLIKE 高雄店於今（20） 日盛大開幕，除了同步發表籌備已久的重磅新品「丹寧紅茶」外，更宣佈取得斯里蘭卡 150 年傳奇莊園 BTE (Bogawantalawa Tea Estates) 臺灣獨家總代理，引進全球唯一「氣候正效益」認證的頂級茶源。BLIKE高雄店自2月20日試營運以來，幾乎「天天破千杯」。品牌創辦人劉紹威說，在手搖飲這麼競爭的高雄，能有如此的好成績，我們從不覺得這是一個「奇蹟」，而是一場「累積」。高雄的消費者對手搖飲非常挑剔，我們能做的就是把每一杯飲品的質感拉到極致。這千杯的背後，不只是因為大家對新品牌的好奇，更是因為我們把「精品感」做到了手搖飲的日常裡。當消費者發現，原來花100、200 元能買到像精品般的服務、空間體驗與飲品品質，這種「超值感」才是讓大家願意排隊的核心動力。劉紹威指出，會讓消費者一直回流的決定性因素，絕對是「三者融合後的沉浸式體驗」。裝潢是第一眼的驚艷，服務是溫度的傳遞，但最終能讓粉絲不斷回流的靈魂一定是「品質」。裝潢可以被複製，服務可以被模仿，但那口無法被取代的茶湯風味才是 BLIKE 最硬的底氣。在多種茶品中，劉紹威指出，新品「丹寧紅茶」的最特別的地方，就在於它那扎實的單寧感，自帶著一股天然的蜜香與回甘。如果是第一次接觸丹寧紅茶，可選擇微糖。微糖能像導火線般引出茶湯本身的香氣，並且讓丹寧紅茶變得更加圓潤順口。另外，如果是第一次認識 BLIKE，推薦最經典暢銷的「旨拿鐵」，使用斯里蘭卡的 UVA 作為基底，帶有花香、柑橘以及麥芽的風味。這款茶的黃金比例推薦一分糖，因為這一點點的甜，最能勾勒出頂級茶葉本身自帶的香氣，讓奶味與茶感達到完美的平衡。為了打破手搖飲市場長期的低價競爭，BLIKE團隊深入斯里蘭卡產地，正式取得BTE台灣總代理，獨家引進莊園中最頂級的 Rockwood（岩石莊園）茶葉。並於今天正式簽約，劉紹威表示，BLIKE從源頭掌握品質、堅持「道德採購」的經營理念，不僅確保了每一片茶葉的溯源透明度，更展現品牌對產地文化的尊重，為台灣手搖茶飲爭取應有的國際質感。