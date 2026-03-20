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國際現貨黃金價格連續7個交易日下跌，在中東戰爭背景下，能源市場受到衝擊，原油價格提升，原被視為避險資產的黃金價格一度崩跌至4600美元上下。為何黃金價格一直跌？美媒彭博點出2關鍵，投行分析師則研判資金出現大量轉移。根據彭博報導，黃金連續第七個交易日下跌，原因是中東局勢推升油價，並降低了美國短期內降息的可能性。金價週四一度大跌6.6%，隨後收斂跌幅，但這波下滑創下自2023年以來最長的連跌紀錄。在伊朗戰爭爆發約三週之際，原油與天然氣價格飆升，加劇通膨風險，使得聯準會及其他央行降息的可能性降低。這對於不具利息收益的黃金而言構成壓力。道明證券（TD Securities）全球商品策略主管梅列克（Bart Melek）表示，「目前的關鍵在於利率與油價的變動。市場擔心經濟成長放緩與通膨上升，這將促使聯準會等機構維持緊縮政策。」隨著伊朗戰爭升級與能源價格飆升，全球股市與債市在週四稍早出現拋售。梅列克指出，這迫使部分投資人賣出貴金屬部位以籌措現金。道富環球投資管理（State Street Investment Management）黃金與金屬全球主管多希（Aakash Doshi）則表示，一些投資人也正從貴金屬撤資，轉而投入可能從能源價格上漲中受益的投資標的。金礦公司與貴金屬類ETF也出現大跌，失去今年以來的漲幅。彭博指出，自戰爭爆發以來，黃金的表現類似於2022年中期的走勢，當時俄羅斯入侵烏克蘭引發能源價格衝擊，並波及全球市場。雖然與1月劇烈波動相比，貴金屬市場近期的波動已略為趨緩，但價格震盪仍讓部分尋求避險的投資人卻步。日經新聞則引述金融調查公司研究公司Rosenberg Research & Associates Inc.創辦人兼總裁羅森伯格（David Rosenberg）說法指出，經濟成長率和通膨預期有所提高；此外，聯準會似乎更重視抑制通膨而非勞動力市場，「高利率和美元走強正在壓低黃金和白銀的價格」。