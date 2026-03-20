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泰國芭達雅發生一起震驚中泰社會的命案，一名中國人妻赴當地參加私人泳池派對後失蹤，3天後被發現陳屍於椰子園水溝中，案件引發警方全力追查與國際關注。綜合外國媒體報導，34歲計姓女子2月22日凌晨在芭達雅私人別墅擔任派對娛樂人員時，突然向閨密連傳7次「救我」訊息，並附上別墅定位。閨密試圖聯絡她未果，立即通知在中國的丈夫張姓男子報警。警方調閱監視器後發現，29歲陝西籍趙姓男子曾試圖在泳池旁抱起並拖曳已昏迷的計女，並將她移上黑色BMW轎車駛向曼谷方向。警方追查車輛所有權時，車主稱車曾借給一名趙姓朋友使用。3天後警方在距離案發地238公里處的村莊椰子園水溝中，村民發現計女遺體，警方經DNA確認身分。調查顯示，計女在泰國工作穩定，常將收入匯回中國，支持家人與孩子教育，丈夫則留在國內照顧孩子。泰國警方於3月13日對趙天行發出逮捕令，控訴其涉嫌非法拘禁致死及掩蓋屍體罪，並指出趙男曾有傷害前科，案發前才剛獲保釋。案件引起社群討論，不過計女丈夫已出面澄清妻子在合法口腔醫療機構工作，呼籲停止不實揣測。此案目前仍在偵辦中，警方呼籲任何掌握趙男行蹤的人士提供線索，以儘速將嫌犯繩之以法，並讓受害家庭獲得公道。